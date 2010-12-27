Русский музей зовет петербуржцев на синичкин день

Акция-праздник пройдет с пользой и для горожан, и для птиц.

Каждый год 12 ноября в России отмечается "синичкин день". Праздник учредил Союз охраны птиц, а история незаметного празднества связана с именем святого Зиновия Синичника. По легендам, в день его памяти к людям прилетали на зимовку птицы.

Сотрудники Русского музея и профессиональный орнитолог приглашают петербуржцев на эту больше акцию, нежели праздник, в следующий вторник. Желающим напомнят правила подкормки птиц в холода, проведут мастер-класс и расскажут про пернатых жителей садов музея. Сами сотрудники много лет подряд устанавливают в Инженерном сквере, Михайловском и Летнем садах кормушки, чтобы петербуржцы могли приносить туда угощения для птиц зимой.

Встреча пройдет в Восточном павильоне Михайловского замка.

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Фото: открытые источники