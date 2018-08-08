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На Васильевском острове спасли краснокнижного черного дятла
Сегодня, 9:17
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nastya960

На Васильевском острове спасли краснокнижного черного дятла

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Птица ударилась об окно и упала в вентиляцию.

Биологи спасли в центре города редкую птицу – чёрного дятла, занесённого в Красную книгу Петербурга. Об этом "Фонтанке" сообщили сами биологи.

Дятел ударился об окно и упал в вентиляционный люк, он мог бы просто замерзнуть, но его подобрали специалисты, выходили и скоро выпустят в Юнтоловский заказник. По версии специалистов, окно бликануло на солнце и ослепило птицу. По окраске можно судить, что это особь женского пола, орнитологи убедились, что она здорова.

В основном, черных дятлов можно увидеть в Курортном, Приморском и Петродворцовом районах. В центре их практически невозможно увидеть.

Ранее петербуржец спас маленького совёнка от гибели.

 

Фото: pxhere.com

Теги: детял, орнитологи, птица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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