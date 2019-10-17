Петербуржец спас маленького совёнка от гибели

На совенка напал ястреб, и он упал в нефтеотходы.

Петербуржец Вячеслав Дививен спас совёнка от гибели. Маленького хищника атаковали ястребы, и он упал в емкость с нефтеотходами. Мужчина отмыл совенка и передал его сотрудникам госпиталя "Зеленый попугай". Об этом Piter.TV рассказал сам Вячеслав.

С совенком все хорошо, вчера был передан в приют "Зелёного попугая" на Васильевском. Все задокументировано егерем и комитетом природопользования. Вячеслав Дививен

В госпитале Piter.TV рассказали, что совенка еще раз помыли, но пока что не трогали ушки. Малыш чувствует себя хорошо, даже уже съел цыпленка. Его еще несколько раз помоют, он оправится и только потом специалисты решат, когда можно отпустить совенка на волю.

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Фото и видео предоставил Вячеслав Дививен