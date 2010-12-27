Не несите совят домой: орнитологи рассказали, что делать с птенцами

Горожане, взявшие домой птенцов, будут оштрафованы.

В Комитете по природопользованию 12 апреля проинформировали гостей и жителей Санкт-Петербурга о завершении периода гнездования совят. Специалисты порекомендовали гражданам оставить птенцов в покое.

Орнитологи пояснили, что в рамках города маленьким пушистым совятам угрожают больше всего люди. Сотрудник Комитета Николай Ахматович также добавил, что у птиц сейчас заканчивается период гнездований, и они пытаются совершить первый в своей жизни полет. Поскольку крылья птенцов еще не окрепли, часто они приземляются на землю. Прохожие сразу же пытаются поймать птицу и отнести спасать домой или к ветеринару.

Врач-орнитолог Мария Маркина добавила, что если совенок, сидящий на земле, цел и держит крылья симметрично, то лучше его не трогать. В крайнем случае, можно перенести его с тропинки и усадить на ветку дерева. Там его найдут родители.

Для совет совершенно нормально день-два находиться на земле. Они тренируются в полетах, а потом сами взлетают и обосновываются на деревьях. Стоит отметить, что горожанам, забравших птенцов домой, грозит штраф по статье "браконьерство" от 1 до 5 тыс. рублей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что не надо кормить пернатых: перелётные птицы возвращаются в Петербург.