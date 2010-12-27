Не надо кормить пернатых: перелётные птицы возвращаются в Петербург

Вместе с весной в Петербурге появились скворцы, зяблики и чибисы.

В Петербург пришла весна и сейчас на свежем воздухе можно вновь встретить скворцов, чибисов, зябликов и других пернатых друзей.

Этой весной птицы прилетают по расписанию. В конце марта появились грачи, скворцы, чибисы, озерные чайки, журавли, серая утка и аисты. Вороны уже строят гнезда. На подлете насекомоядные птицы, такие как мухоловки, славки-завирушки. Они появятся в нашем городе после 20 апреля, к этому времени вернется и деревенская ласточка. Рассказал орнитолог Владимир Храбрый

Напомним, что вчера, 9 апреля, в Петербурге чуть не побили рекорд по температуре. В большинстве районов было +19 градусов. По прогнозам синоптиков известно, что в ближайшие дни будет прохладнее, но ниже нуля столбик термометра уже не понизится.

В теплую погоду перелетным птицам легко найти себе пропитание, поэтому в Комитете по природопользованию просят горожан не подкармливать перелетных птиц.

Подкормка может иметь и негативные последствия. Скопление синантропных птиц (голубей, ворон и чаек) может в разы увеличить опасность распространения инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются дикие животные, также может обостриться проблема с уборкой и утилизацией продуктов жизнедеятельности пернатых. Отметил специалист Комитета по природопользованию Николай Ахматович

Орнитологи и зоозащитники считают, что привлекать перелетных птиц на городские территории, где отсутствуют благоприятные для них гнездовые и защитные условия бессмысленно. В естественных условиях птиц селится ровно столько, сколько может прокормиться на определенной территории. Искусственная подкормка, безусловно, может привлечь пернатых, но городские ландшафты, где ведется интенсивный уход по благоустройству города, являются непригодными для их гнездования.

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