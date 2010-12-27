9 апреля в Петербурге чуть не побили рекорд по температуре

Все испортил холодный ветер с моря.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил на свой странице в Facebook, что сегодняшний день может побить температурный рекорд.

Колесов пояснил, что абсолютный максимум для 9 апреля был зафиксирован в 2001 году и составил +18,3 градуса.

Сегодня точно его перекроем. Редкий снимок, огромный теплый сектор циклона, где очень тепло и сухо. Александр Колесов

Однако через три часа специалист огорчил горожан – рекорда не получилось. До него не хватило совсем немного. Помешал ветер, который в середине дня подул с залива и понизил температуру около прибрежной части.

И хотя в большинстве районов города температура воздуха достигла +19 гр, на метеостанции Санкт-Петербург, по которой все рекорды отмечают , максимум всего +17 гр. Александр Колесов

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что почти десять парков и садов Северной столицы закрыли на просушку.

Фото: facebook / Александр Колесов