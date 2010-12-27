Почти десять парков и садов Северной столицы закрыли на просушку

Парки и сады Петербурга восстанавливают после зимнего сезона.

Почти десять парков и садов Северной столицы закрыли на традиционную весеннюю просушку. Об этом 5 апреля сообщили в комитете по благоустройству города.

Парки и сады Петербурга восстанавливают после зимнего сезона. Снег тает, и большое количество влаги портит покрытие дорожек. Прогулки по влажной земле вредят грунту и щебенке. Во время работ садовники покрасят скамейки и приведут в должное состояние урны.

В течение нескольких недель горожане не смогут прогуляться по Таврическому, Никольскому и Юсуповскому и Овсянниковскому садам. Для посещения также закрыты Казанский сквер, Екатерининский сквер, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли и сад дворца Юсуповых.

Официально просушка продолжится до конца апреля – начала мая. Если в Петербурге случится хорошая погода, парки приведут в порядок за две или три недели.