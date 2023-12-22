Задержаны 15-летние подростки, которые без мотива до смерти избили мужчину в саду Сан-Галли

Мужчина успел позвонить в экстренные службы, но скончался на скамейке до прибытия полиции и скорой.

Полицейские задержали подозреваемых в зверском избиении случайного прохожего в центре Петербурга. Мужчина скончался на скамейке до прибытия экстренных служб, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около шести часов утра 19 марта в экстренные службы позвонил мужчина и сообщил, что его избили трое неизвестных в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте и, ничего не похитив, скрылись. Прибывшие полицейские обнаружили на лавочке уже погибшего мужчину с многочисленными следами побоев. Личность петербуржца была установлена. Им оказался 48-летний житель Невского района. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали нападавших. Ими оказались трое несовершеннолетних, в возрасте 13-15 лет. Никакого мотива у агрессивных подростков не было, жертва попалась им на пути случайно. Двое 15-летних подростков задержаны.

Ранее в Ленобласти мужчину, обвиняемого в посягательстве на жизнь полицейских, заключили под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области