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В Ленобласти мужчину, обвиняемого в посягательстве на жизнь полицейских, заключили под стражу

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Мужчина нанес одному из сотрудников полиции не менее двух ударов ножом в область головы, другому – не менее пяти ударов кулаками в область лица и туловища.

В Ломоносовском районе под стражу заключен мужчина, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

Следователем 28-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ. Обвиняемый заключен под стражу.

Следствием установлено, что вечером 17 марта обвиняемый, находясь в деревне Оржицы,  в ответ на законные требования полицейских, нанес одному из сотрудников полиции не менее двух ударов ножом в область головы, другому – не менее пяти ударов кулаками в область лица и туловища. В настоящее время оба потерпевших госпитализированы в медицинское учреждение.

Видео: Telegram/ Следком47

Теги: мвд, нападение на полицейских
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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