  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в нападении на полицейских
Сегодня, 11:19
161
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в нападении на полицейских

0 0

Одному полицейскому мужчина нанёс телесные повреждения, второму – ножевое ранение в область головы.

В Ломоносовском районе задержан мужчина, подозреваемый в нападении на полицейских. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В деревне Оржицы 18 марта около 00:40 по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан 28-летний неработающий местный житель.

Подозреваемый 17 марта около 22:10 у дома 23 в деревне Оржицы напал на сотрудников полиции, которые прибыли по сообщению о поджоге квартиры. Одному полицейскому мужчина нанёс телесные повреждения, второму – ножевое ранение в область головы. Оба полицейских были госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение, полицейские
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии