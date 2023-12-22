В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в нападении на полицейских

Одному полицейскому мужчина нанёс телесные повреждения, второму – ножевое ранение в область головы.

В Ломоносовском районе задержан мужчина, подозреваемый в нападении на полицейских. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В деревне Оржицы 18 марта около 00:40 по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан 28-летний неработающий местный житель.

Подозреваемый 17 марта около 22:10 у дома 23 в деревне Оржицы напал на сотрудников полиции, которые прибыли по сообщению о поджоге квартиры. Одному полицейскому мужчина нанёс телесные повреждения, второму – ножевое ранение в область головы. Оба полицейских были госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста.

Фото: Piter.tv