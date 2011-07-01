Благоустройство сквера Галины Старовойтовой в Петербурге подходит к завершению

Следующим этапом станет реставрация ограды сквера, установка современных скамеек для комфортного пребывания горожан.

Работы по реконструкции сквера имени Галины Старовойтовой близятся к завершению. Он располагается на пересечении Суворовского проспекта и улицы Моисеенко в центре Петербурга. Разработанная в 2024 году концепция благоустройства предполагала обновление пространства, создание удобного места для прогулок и увеличение разнообразия зеленых насаждений. Об этом сообщил временный руководитель администрации Центрального района Александр Векслер.

Общая площадь благоустроенной территории составляет более трех тысяч квадратных метров. Работы включают замену плитки и бордюрного камня памятника на гранитовое покрытие, восстановление пешеходных дорожек и расширение зелёных зон. Наряду с имеющимися деревьями и кустами высажено почти тысяча новых растений, адаптированных к условиям мегаполиса, включая декоративные хвойные породы.

Следующим этапом станет реставрация ограды сквера, установка современных скамеек для комфортного пребывания горожан. После завершения строительства подрядчику предстоит сдать работы и провести контроль качества выполненных объектов.

Эти преобразования реализуются в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды". Сквер скоро откроется для свободного посещения жителями и гостями города.

Фото: Telegram / Александр Векслер