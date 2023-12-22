Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после группового избиения 17-летнего петербуржца

Пострадавшего, ученика частной школы, госпитализировали с ушибами, ссадинами и химическим ожогом лица и глаз.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после группового нападения на 17-летнего жителя Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 5 мая.

Сообщается, что 3 мая в городе на Неве группа подростков избила юношу. В результате пострадавшему причинены телесные повреждения.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Пресс-служба СК РФ

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в саду Сан-Галли. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 18-летнего подозреваемого в причинности к этому преступлению. Его доставили в отдел для разбирательства.

Пострадавшего, ученика частной школы, госпитализировали с ушибами, ссадинами и химическим ожогом лица и глаз. После оказания медицинской помощи его отправили домой. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали подозреваемого в нападении на 15-летнюю школьницу в СНТ "Можайское".

Фото: Информационный центр СК РФ