Полицейские задержали подозреваемого в нападении на 15-летнюю школьницу в СНТ "Можайское"

Устанавливаются остальные участники нападения.

Полицейские задержали 16-летнего подростка, который подозревается в нападении на 15-летнюю школьницу в СНТ "Можайское" Ломоносовского района. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отдел полиции Красносельского района 3 мая обратилась жительница "Можайского" с информацией о том, что вечером 2 мая на детской площадке у дома по улице 25 Октября, находящейся напротив железнодорожной станции "Дудергоф", ее дочь, ученицу 9 класса, избили четверо неизвестных подростков. Кроме того, они попытались наехать на девочку на мотоцикле, после чего забрали из кармана ее одежды электронную сигарету и скрылись. Следственные органы тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

На следующий день у дома 10 по Бронетанковой улице оперативники по подозрению в совершении этого преступления задержали местного жителя, учащегося школы. Устанавливаются остальные участники нападения.

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Фото: Piter.TV