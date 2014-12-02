Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки на скейт-площадке в Петербурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неправомерных действий группы подростков в Петербурге. Об этом 5 сентября рассказали в пресс-службе ведомства.
На скейт-площадке у дома 9 по Раумской улице в Колпино подростки избили 10-летнюю девочку. В медицинском учреждении города ей оказали помощь, после чего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Также известно, что несовершеннолетние совершают нападения и на других детей, снимая происходящее на видеокамеру и размещая затем эти записи в интернет. Следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу организовали доследственную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.
Пресс-служба СК РФ
Ранее на Piter.TV: на Троицкой площади трое напали на подростка и сорвали с шеи цепочку.
Фото: Информационный центр СК РФ
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