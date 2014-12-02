Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки на скейт-площадке в Петербурге

Следственные органы ГСУ СК РФ по городу организовали доследственную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неправомерных действий группы подростков в Петербурге. Об этом 5 сентября рассказали в пресс-службе ведомства.

На скейт-площадке у дома 9 по Раумской улице в Колпино подростки избили 10-летнюю девочку. В медицинском учреждении города ей оказали помощь, после чего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Также известно, что несовершеннолетние совершают нападения и на других детей, снимая происходящее на видеокамеру и размещая затем эти записи в интернет. Следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу организовали доследственную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: на Троицкой площади трое напали на подростка и сорвали с шеи цепочку.

Фото: Информационный центр СК РФ