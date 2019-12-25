На Троицкой площади трое напали на подростка и сорвали с шеи цепочку

Один из подозреваемых был задержан.

Полицией Петроградского района задержан напавший на подростка местный житель. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 29 августа в полицию обратился мужчина и сообщил, что у дома 1 по Троицкой площади избили его несовершеннолетнего сына.

Полицейскими было установлено, что трое неизвестных избили и распылили перцовый баллончик в лицо 16-летнему подростку. После этого они сорвали с шеи мальчика золотую цепочку и скрылись с места происшествия.

Ночью 30 августа у дома 1 по Троицкой площади оперативниками по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 40-летний местный житель.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к установлению и задержанию других нападавших.

Ранее петербуржец с сожительницей украли смартфон в салоне сотовой связи на Московском вокзале.

Фото: Piter.tv