На Троицкой площади трое напали на подростка и сорвали с шеи цепочку

Полицией Петроградского района задержан напавший на подростка местный житель. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 29 августа в полицию обратился мужчина и сообщил, что у дома 1 по Троицкой площади избили его несовершеннолетнего сына.
Полицейскими было установлено, что трое неизвестных избили и распылили перцовый баллончик в лицо 16-летнему подростку. После этого они сорвали с шеи мальчика золотую цепочку и скрылись с места происшествия.
Ночью 30 августа у дома 1 по Троицкой площади оперативниками по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 40-летний местный житель.
Мужчина доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к установлению и задержанию других нападавших.
Ранее петербуржец с сожительницей украли смартфон в салоне сотовой связи на Московском вокзале.
Фото: Piter.tv
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