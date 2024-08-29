Петербуржец с сожительницей украли смартфон в салоне сотовой связи на Московском вокзале

Мужчина и женщина пришли в салон под видом покупателей, используя инвалидную коляску для отвлечения внимания.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга раскрыли кражу мобильного телефона в салоне сотовой связи на Московском вокзале. Подробности рассказала пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию с заявление о краже телефона обратился продавец магазина сотовой связи, расположенного на Московском вокзале. Полицейские установили, что к преступлению могут быть причастны 37 -летний местный житель и его 32-летняя сожительница.

По предварительной информации, мужчина и женщина пришли в салон под видом покупателей, используя инвалидную коляску для отвлечения внимания. Мужчина попросил продавца показать ему несколько гаджетов. Пока он беседовал с продавцом, его спутница подменила телефон на заранее подготовленный муляж. Похищенный гаджет она спрятала. Далее по очереди они покинули территорию вокзала. Украденное было продано, ущерб составил более 24 тысяч рублей.

Ранее женщина сломала ногу и для удобства передвижения похитила инвалидную коляску. Кроме того, она ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, оба подозреваемых заключены под стражу.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте