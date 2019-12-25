Откормившуюся нерпу Краськову выпустили на волю

При выпуске она не обращала внимания на людей и занималась своими будничными делами.

В Ладогу выпустили очередную нерпу, прошедшую курс реабилитации в петербургском Центре по сохранению редких видов морских млекопитающих. Об этом экологи рассказали в группе "ВКонтакте".

Нерпа Краськова попала в центр больной, исхудавшей и очень слабой. После лечения она вела себя как спокойный, уравновешенный и бывалый тюлень. По отношению к людям Краськова вела себя равнодушно и отстраненно, поэтому при выпуске она, не обращая внимания на своих спасителей, занялась своими будничными делами: приняла солнечные ванны, отдохнула, а после спокойно уплыла восвояси.

Ранее "Фонд друзей балтийской нерпы" показал, как Шлиссик захватил бассейн Крошика.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99