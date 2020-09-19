"Фонд друзей балтийской нерпы" показал, как Шлиссик захватил бассейн Крошика

Молодой претендент временно завладел общим бассейном, вытеснив старожила.

Необычной видеозаписью в соцсети "ВКонтакте" поделились представители "Фонда друзей балтийской нерпы". Они показали, как молодой нерпенок Шлиссик "захватил" общий бассейн, не пуская туда "старшего" нерпенка Крошика.

На кадрах видно, как Крошик пытается зайти в бассейн, но более молодой сородич отгоняет его своим поведением. После того, как животные помахали друг на друга ластами, Крошик завалился набок и остался на краю бассейна.

Ранее мы показали, как специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" выпустили на волю балтийскую нерпу Смолячкову, найденную в марте в посёлке Смолячково.

Шлиссик вернулся к людям на Ладоге, после того, как его выпустили в свободное плавание. Нерпенок подплывал к людям, но близко их к себе не подпускал. В итоге петербуржцы отвезли малыша обратно в "Фонд друзей балтийской нерпы".

Видео: vk.com/sealrescue