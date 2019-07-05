Выпущенный на волю тюленёнок Шлиссик вернулся к людям на Ладоге

Малыш во время блуждания по Ладоге похудел на три килограмма.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что выпущенный на волю тюлененок вернулся к людям на Ладоге. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

Как оказалось, нерпенка по имени Шлиссик отпустили на волю не так давно. Однако на днях отдыхающие на Ладоге заметили плывущего вдоль берега тюленя. Нерпенок подплывал к людям, но близко их к себе не подпускал. В итоге петербуржцы отвезли малыша обратно в Фонд друзей балтийской нерпы.

Малыш во время блуждания по Ладоге похудел на три килограмма.

В общем, Шлиссик не исправился, не утерял своего интереса к людям, и при вольной жизни ничем хорошим эта его привязанность не кончится. Так что сейчас пусть поживет в Центре — будем думать, что же с ним делать дальше Фонд друзей балтийской нерпы.

Сейчас нерпенок мирно спит на полочке в карантинном боксе.

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Фото:Фонд друзей балтийской нерпы/вк