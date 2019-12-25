Петербургский спасатель покорил вершину Эльбруса

Триумф состоялся в день 30-летия МЧС.

Руководитель спасатель отряда из Петербурга Вячеслав Макухин за неделю завершил восхождение на вершину Эльбруса и установил на ней флаг МЧС в честь 30-летия ведомства.

Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу МЧС, путешествие спасателя началось в пятницу, 7 августа. Несколько дней пришлось потратить на остановки для привыкания организма с смене давления.

Кроме того, трудностей добавила природа: Макухин смог преодолеть дожди, снегопады и град.

Отметим, что флаг МЧС развевался над Эльбрусом уже несколько раз. Однако на этот раз поводом стала круглая дата.

Ранее мы рассказали о том, что пожарный спас ребенка на 40-метровой высоте и попал на видео.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу