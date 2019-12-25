Нерпу Смолячкову выпустили на волю

Она находилась в "Фонде друзей балтийской нерпы" с марта.

Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" выпустили на волю балтийскую нерпу Смолячкову, найденную в марте в посёлке Смолячково. Информация появилась в официальной группе фонда.

Каким-то образом она умудрилась повредить себе роговицу. Скорее всего, ей случайно досталось когтем от друзей во время общения или дележки рыбы. Разрыв роговицы инфицировался и никак нам эту бяку победить не удавалось. Пришлось даже впервые за много лет обращаться за сторонней помощью к ветеринарному офтальмологу Олегу Ястребову. Олегу за помощь мы выражаем нашу с нерпой благодарность. Фонд друзей балтийской нерпы

Глаз нерпочке спасти удалось, но рубец на роговице теперь останется навсегда. Нерпу не особо это беспокоит, но видеть правым глазом она будет на 30% хуже, чем левым.

В августе выпущенный на волю тюленёнок Шлиссик вернулся к людям на Ладоге.

Фото: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99