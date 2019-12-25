В Смольном рассказали подробности спасения лося из воды в Сестрорецке

Дикое животное представляло реальную опасность для окружающих.

Вчера, 3 августа, спасатели помогли лосю выбраться из воды. Напуганное животное не могло самостоятельно выйти на берег. Об этом рассказала пресс-служба комитета по природопользованию.

Животное заметили в акватории Финского залива в районе спасательной станции №3 на Дубковском шоссе. Специалисты предполагают, что лось увидел людей, испугался, забежал в воду, после чего не смог выбраться из нее. Так как животное молодое, оно быстро устало. Сохатый уплыл на 50 метров от берега.

В комитете рассказали, что обычно в таких случаях используется воздушное ружье, заряженное дротиками со снотворным. В данном случае ситуации была осложнена тем, что лось мог захлебнуться и утонуть.

Дикое животное представляло реальную опасность для отдыхающих. Предсказать поведение испуганного сохатого на побережье, вблизи оживленного парка, практически невозможно. Оценив ситуацию, специалисты приняли решение обеспечить безопасность жителей Курортного района и спасти животное.

Тем не менее, благодаря слаженным действиям специалистов, принимавших участие в спасательной операции, его на специальных носилках переместили в прицеп и перевезли на особо охраняемую природную территорию. рассказала пресс-служба.

После всего произошедшего лось пришел в себя, поел травы и убежал в лес.

Фото: pixabay.com