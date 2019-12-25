Спасатели ловят плавающего лося в Сестрорецке

Животное удалось вытащить к берегу.

Спасательные службы ловят лося, которого заметили в воде около пляжа в Сестрорецке. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Инцидент произошел днем 3-го августа. Лося обнаружили в 50 метрах от берега. Он оказался в воде около спасательной станции №3 на Дубковском шоссе.

В результате операции животное поймали и привязали к камню. О произошедшем сообщили Центру управления в кризисных ситуациях.

Ранее гуляющие по трассе лосята под Петербургом попали на видео.

Фото: pixabay.com