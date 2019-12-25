Перелетные чибисы облюбовали очистные сооружения петербургского Водоканала

Птицы свили на них гнезда и высиживают наследников.

Семьи перелетных чибисов обосновались на канализационно-очистых сооружениях петербургского "Водоканала" на Волхонском шоссе. Как рассказали 29 мая в пресс-службе предприятия, пернатые свили на конструкциях гнезда и высиживают потомство, как в заповеднике.

Отмечается, что в текущем году чибисов прилетело больше обычного причиной тому на предприятии считают пандемию коронавируса. В прошлом месяце птицы поселились в траве возле Юго-Западных очистных сооружений, но, несмотря на близкое расположение к людям, сотрудников "Водоканала" чибисы близко не подпускают – взлетают с криком, чтобы увести подальше от птенцов. Пернатых наследников на сооружениях ожидают к началу июня, после этого около месяца родители будут опекать малышей. В "Водоканале" отметили, что сотрудники не будут стричь траву рядом с гнездами, пока птенцы не окрепнут и не вылетят из гнезда.

Также в гости к предприятию по традиции наведались дикие утки, гнездующиеся в траве возле вторичных отстойников. Некоторые из крякв жили на сооружениях "Водоканала" всю зиму, особенно на Северной станции аэрации в Ольгино и Центральной станции аэрации на острове Белый, где птиц привлекла чистая вода и тихая местность.

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Фото: пресс-служба Водоканала