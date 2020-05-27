Петербуржец встретил в Приморском районе семейство ушастых сов

В семье две взрослые птицы и два птенца.

Во вторник, 26 мая, петербуржец Антон Кубышкин заметил в Приморском районе семейство ушастых сов. В сети появились фото и видео с птицами.

По словам мужчины, в семье две взрослые птицы и два птенца, которые уже покидают гнездо, но еще не умеют летать. Они учатся: падают с сосен с приличной высоты и карабкаются наверх, чтобы снова упасть и вскарабкаться.

Также Кубышкин рассказал, что птенцы умеют спать полулежа. Малыши выбирают веточки поудобнее, ложатся на живот, поджимая колени под брюшко. Получается очень милая картина.

Ушастая сова встречается во многих регионах России. Эта птица достигает в длину 31-37 см и 86-98 см в размахе крыльев. Она зимует в северной Африке, а гнездится в Европе и северной Азии. Гнезда предпочитает вороньи или сорочьи, поскольку они расположены высоко на деревьях. Любят хвойные леса.

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Фото, видео: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин