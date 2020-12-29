Орнитолог объяснил, можно ли подкармливать уток на водоемах Петербурга

Оказалось, что кормление уток может принести птицам больше вреда, чем пользы.

Сотрудник Зоологического института РАН, организатор орнитологических экскурсий Сергей Петров рассказал, можно ли кормить уток хлебом. По его словам, сейчас на водоемах Петербурга насчитывается более 10 тысяч уток. Этого количества достаточно для поддержания естественной популяции.

С точки зрения сохранения естественного биоценоза города, подкармливать уток хлебом в целом не нужно. Особенно это может быть вредно и опасно для птиц и водоема в теплое время года и осенью в период миграции. Птицы видят, что корма много, и они могут принять решение, что это место подходит для зимовки и решат не улетать, их инстинкт не сработает. Сергей Петров, сотрудник Зоологического института РАН, организатор орнитологических экскурсий

Однако орнитолог отметил, что в сильные морозы, когда большинство рек и каналов замерзли, чтобы помочь оставшимся в городе птицам, можно подкармливать их подсушенным хлебом, овсом или колотым горохом. Полную версию интервью можно посмотреть здесь.

Видео: Piter.TV

Фото: Птицы СПб и России