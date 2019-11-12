Орнитолог Сергей Петров — о совах, аистах и утках в Петербурге

Мы связались с организатором орнитологических экскурсий Сергеем Петровым и узнали, какие птицы зимуют в Петербурге.

В Петербурге все чаще стали замечать редких птиц, а также сов и дятлов в черте города. мы решили узнать у эксперта, действительно ли это необычно, и как птицы переносят зиму в этом году. Мы связались с младшим научным сотрудником Зоологического института РАН, организатором орнитологических экскурсий Сергеем Петровым.

Сергей, расскажите, какие птицы остались на зиму в Петербурге и Ленобласти?

На зимовку у нас остается большое количество видов, перечисление всех займет много времени. Самые массовые виды – те, которых мы можем встретить на незамерзающих водоемах и кормушках. Плюс синантропные виды птиц, которые приспособились к городским условиям, если раньше они были перелетными, например, чайки, то сейчас они в большом количестве зимуют в черте города.

Уток можно сейчас такими же птицами, которые остаются в городе?

Да, безусловно. Если в советское время встречи крякв были редки, они были малочисленны в черте города и Ленобласти. Сейчас по данным учета, который проводит петербургское орнитологическое общество, их насчитывается ежегодно более 10 тысяч. Конечно, всех уток посчитать это сложная задача, орнитологи и любители посещают самые кормные места, где их больше всего, где есть свободная вода, если это морозная зима.

Будет ли эта петербургская зима сложной для птиц?

Сейчас сравнительно непростое время, то положительная температура, то начинаются заморозки, дождь снегопады. В это время ветки и поверхности грунта покрываются снегом и льдом. Конечно, птицам становится сложно добывать себе корм. В это время становится наиболее актуальна их подкормка, которую мы рекомендуем проводить уже с конца осени.

Чем вы рекомендуете подкармливать птиц?

Если говорить вкратце, то подкармливать следует регулярно, потому что птицы привыкают, они будут прилетать вновь, ждать появления корма. Подкормку следует проводить правильными продуктами. С точки зрения человека это должны быть легкодоступные продукты, которые можно купить, не очень дорогие, не требуют специальной готовки и хранятся долго. С точки зрения птиц это должен быть корм, максимально приближенный к естественному и высококалорийный. Если все проанализировать, то самый оптимальный корм для парковых и лесных птиц – не жаренные семена подсолнуха. Плюс можно добавлять какое-то количество жира, не соленое сало или другие формы жира.

Много споров в интернете, расскажите, можно ли кормить уток хлебом?

Вопрос действительно неоднозначный. С точки зрения сохранения естественного биоценоза города, подкармливать уток хлебом в целом не нужно. Особенно это может быть вредно и опасно для птиц и водоема в теплое время года и осенью в период миграции. Птицы видят, что корма много, и они могут принять решение, что это место подходит для зимовки и решат не улетать, их инстинкт не сработает. В сильные морозы, когда большинство водной поверхности покрыто льдом, можно немножко подкармливать подсушенным хлебом уток. Это допустимо. Но оптимальный корм для них: зерновые смеси, овес и колотый горох, но я понимаю, что единичные люди будут добывать специальный корм для уток.

Расскажите, пожалуйста, откуда в городе берутся совы? Например, на Елагином острове неоднократно их замечали люди.

Совы в черте города появлялись у нас ежегодно, не только на Елагином остове, хотя там действительно в этом году их очень много: от четырех до восьми особей. Они есть еще в парке Сосновка или в любом крупном парке города можно найти сов. Они прилетают в это осенне-зимнее время в поисках корма, когда начинается активная подкормка птиц. Вокруг кормушек появляется пищевая цепочка. Под кормушкой обычно много семечек, чем пользуются грызуны. Они являются основным кормом многих видов сов, этот постоянный кормовой ресурс для сов очень привлекательный. Есть и обратная сторона: совы занесены в Красную книгу и излишнее беспокойство им может навредить.

Насколько необычно, что аисты гнездятся на столбах и живут вблизи людей?

В средней полосе России белый аист – это совершенно обычная птица, в сельской местности их очень много. На юге и юго-востоке этот вид тоже многие годы довольно массовый. Но сейчас мы наблюдаем расселение аиста на севере и северо-западе. В этом году появились данные, что аисты проникли на Карельский перешеек и там гнездились. Это интересное явление. То что они гнездятся на столбах и крышах, это для них характерно и типично.

Видео: Piter.TV

Фото: Птицы СПб и России