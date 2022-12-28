Ястреб-тетеревятник устроил трапезу в Удельном парке

Самка спокойно расположилась буквально в трёх метрах от детской площадки, поедая тушу голубя.

Администратор Telegram-канала "Удельный парк" Ольга Окунева рассказала, что петербуржцы заметили живущего в Удельном парке ястреба-тетеревятника во время плотной трапезы.

Опубликовав видео с хищной птицей, Ольга сказала, что давно слышала рассказы о храбрости самки тетеревятника, обитающего в парке уже много лет, но столкновение лицом к лицу возле своего двора оказалось сюрпризом. Она добавила, что птицу на территории парка вполне могли спугнуть машины, прохожие и дети.

Несмотря на это, самка спокойно расположилась буквально в трёх метрах от детской площадки, поедая тушу голубя. Взрослые изумлённо смотрели на дикую гостью, тогда как дети совершенно не обратили внимания на происходящее.

Ранее мы сообщили о том, что на Карельском перешейке заметили куницу-желтодушку.

Видео: Telegram / Удельный парк (Ольга Окунева)

