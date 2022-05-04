Петербуржцам раскрыли секрет, почему утки не мёрзнут в ледяной воде

Природа наделила этих птиц удивительной кровеносной системой, отметил биолог

Жители и гости Санкт-Петербурга ежегодно удивляются, когда видят множество уток в водоёмах. Почему эти птицы спокойно остаются на зимовку в Северной столице — подробности рассказал биолог и автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Утиные лапки не мёрзнут в ледяной воде, потому что природа наделила этих птиц удивительной кровеносной системой.

"В зимнее время сосуды в лапках сужаются, приток крови к ним уменьшается, температура лапок падает до 2 градусов по Цельсию! Артерии и вены в лапах птиц расположены очень близко друг к другу, что позволяет крови быстро нагреваться и охлаждаться", — пояснил специалист.

При этом тёплая артериальная кровь идёт от сердца к лапам, а охлажденная венозная кровь возвращается в сердце.



Отмечается, что зимой температура лап у водоплавающих птиц может отличаться от тела более чем на 30 градусов. Это, например, позволяет уточкам спокойно наступать на лёд, не боясь растопить его или наоборот примёрзнуть к поверхности.

Ранее специалисты показали, как нерпы Крошик и Шлиссик согреваются после дневной активности.

Фото: ВКонтакте / "Каждой твари по паре / Павел Глазков"