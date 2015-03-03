Петербуржцам показали, как согреваются после пробежки нерпы Крошик и Шлиссик

Хорошенько просушить шёрстку помогает инфракрасный обогреватель

"Фонд друзей балтийской нерпы" опубликовал интересное видео, на котором всем известные нерпы Крошик и Шлиссик согреваются после дневной активности. Специально для любимых постояльцев был установлен инфракрасный обогреватель — он не только отлично сушит "шубку", но и создаёт уют.

"Если Вы тюлень, то знайте — "Нерпино спа резорт" круглосуточно заботится о Вашем хорошем самочувствии. Тёмной зимней ночью Вы можете хорошенько прогреться у тёплой инфракрасной лампы", — шутят специалисты Фонда.

Подписчики группы в комментариях условия оценили и решили уточнить, где приобрести костюм нерпы — настолько условия в спа-центре в Репино привлекают даже людей.

Но если серьёзно, то именно инфракрасные лампы помогают Крошику и Шлиссику обрести блаженный отдых после морозных дней. В особо холодный период им приходилось ночевать и греться в воде. А так как сейчас стало теплее, то можно вновь вернуться в личные апартаменты.



Ранее специалисты подсчитали, сколько всего тюленей живет в Финском заливе.

Видео: ВКонтакте / "Спасение тюленей 699-23-99"