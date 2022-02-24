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Стало известно, сколько тюленей живет в Финском заливе
Сегодня, 19:04
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Стало известно, сколько тюленей живет в Финском заливе

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В конце весны текущего года провели авиаучет численности животного.

В пресс-службе Красногвардейского района Петербурга 7 ноября рассказали, что в Финском заливе живет более 1600 тюленей. 

В конце весны текущего года провели авиаучет численности животного. Данные обработали, и стало известно, что в российской части Финского залива обитает 1651 серый тюлень.

По словам специалистов Фонда друзей балтийской нерпы, численность животных за несколько лет почти не изменилась. Сама фотоохота с борта самолета – "необычный эксперимент для пересчета ластоногих". 

Ранее на Piter.TV: Крошик и Шлиссик "зазнались" и отказались есть местную рыбу.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Теги: серые тюлени, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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