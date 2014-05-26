Крошик и Шлиссик "зазнались" и отказались есть местную рыбу

Теперь специалистам фонда приходится охотиться за разными уникальными предложениями рыботорговцев, "чтобы набить брюшки знаменитостей самой качественной северной рыбкой".

Подопечные "Фонда друзей балтийской нерпы" отказались есть местную рыбу. Об этом рассказали сотрудники фонда.

Замдиректора со своим дружком Шлиссиком совсем зазнались и отказались есть нашу местную рыбу. Ни свежайшая (выловленная утром) ряпушка, ни корюшка, ни сиг и судачок, ни даже только что выловленные и чудом оказавшиеся на столе ластоногих гурманов палия и балтийский лосось не волнуют более их взыскательный вкус. Почувствовали они, вероятно, зов северных своих предков и перешли они полностью на арктическую рыбу. Фонд друзей балтийской нерпы

Теперь специалистам фонда приходится охотиться за разными уникальными предложениями рыботорговцев, "чтобы набить брюшки знаменитостей самой качественной северной рыбкой". Например, горбуша, которую Крошик и Шлиссик ели на завтрак, была выловлена в Мурманской области пару недель назад и в Петербурге на неё идёт настоящая охота.

Завидуйте Крошику и Шлиссику питерские богачи, не видать вам этой дивной рыбки. У замдиректора самые лучшие связи и поставщики. Фонд друзей балтийской нерпы

В июле четырёх краснокнижных нерп выпустили в Ладогу после реабилитации.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы