Четырёх краснокнижных нерп выпустили в Ладогу после реабилитации

Сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" провели мероприятие последний раз за сезон.

Во вторник, 11 июля, в воды Ладожского озера выпустили четырёх нерп, прошедших реабилитацию в "Фонде друзей балтийской нерпы". Последнее подобное мероприятие за сезон 2023 года состоялось при участии сотрудников ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом сообщила пресс-служба организации.

Всех ластоногих изначально нашли в тяжёлом состоянии с истощением, обезвоживанием и заражением паразитами. Выжить и снова адаптироваться к условиям дикой природы нерпятам помогли квалифицированные специалисты. Они стали пациентами Центра реабилитации морских млекопитающих с середины апреля и успели набрать вес в диапазоне от 15 до 28 кг, что считается оптимальными показателями для жизни в естественной среде обитания.

Так, свободу обрели нерпа Бурная, которую нашли в Бурной речке, а также нерпята Кирик из деревни Кириково, Невский из Невского лесопарка, и Коккорев из деревни Коккорево.

Ранее мы сообщили о том, что нерпы Лавров и Мартын Крестовский вернулись в Ладожское озеро после реабилитации.

Видео: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга