Нерпы Лавров и Мартын Крестовский вернулись в Ладожское озеро после реабилитации

На данный момент нерпы готовы к самостоятельной жизни.

Сегодня, 26 июня, Фонд друзей балтийской нерпы и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провели "выпускной": в Ладожское озеро вернулись Лавров и Мартын Крестовский. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Малышей нашли в апреле на Крестовском острове и в деревне Лаврово. Кольчатые нерпы находились в тяжелом состоянии и были истощены. Основатели Центра провели трудоемкую работу для спасения жизней детенышей.

На данный момент Лавров и Мартын Крестовский готовы к самостоятельной жизни. Пациенты весят около 17 кг.

Для нерп сейчас самое лучшее время для начала самостоятельной жизни, потому что вода очень теплая, очень много молодой рыбы. Примерно 1,5 месяца в озере не будет штормов, поэтому у детенышей есть время, чтобы спокойно адаптироваться в естественной среде обитания. Вячеслав Алексеев, основатель Фонда друзей балтийской нерпы

Видео: Комитет по энергетике