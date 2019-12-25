Спасатели готовятся выпустить на волю упитанную нерпу после реабилитации в Петербурге

Специалисты Центра реабилитации ластоногих в Репин спасли еще одну нерпу. Сейчас ее готовятся уже отправить в дикую природу. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей" в социальной сети ВКонтакте.
Еще в мае в руки специалистам малыш попал в истощенном состоянии. Животное находилось у берегов реки Бурная. Нерпа не могла выжить в дикой природе, так как сильно исхудала.
Теперь прошло два месяца, нерпа заметно подобрала вес и уже выглядит упитанной. Теперь, по словам специалистов, она готова к самостоятельной жизни в дикой природе. В ближайшее время ее отпустят.
Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти вытащили четырех рыбаков из акватории Ладожского озера.
Фото: ВКонтакте / "Спасение тюленей"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все