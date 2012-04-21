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Утку со стрелой в голове вновь заметили в Петербурге
Сегодня, 20:12
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Утку со стрелой в голове вновь заметили в Петербурге

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На записи утка плавала в пруду и охотно ела кусочки хлеба

В воскресенье, 24 октября, в саду Ивана Фомина у проспекта Просвещения в Петербурге горожане вновь заметили утку со стрелой в голове. Видео с птицей они делились в социальных сетях. 

На записи утка плавала в пруду и охотно ела кусочки хлеба, которыми ее подкармливали прохожие. В комментариях к публикации с видео в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" пользователи указали, что если авторы ролика беспокоятся о утке, то не стоит кормить ее хлебом. 

Добавим, что подстреленную утку впервые увидели в мае и рассказали об этом в соцсетях. Позже птицу видели в озере на пересечении Садочной и Афанасьевской улиц. 

Ранее кряква удивила петербуржцев своим аппетитом. Утка решила пообедать рыбой "приличного размера". 

Фото: ВКонтакте / Любимые Коломяги

Теги: дротик, птица, утка, утка с простреленной шеей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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elinoves
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