Утку со стрелой в голове вновь заметили в Петербурге

На записи утка плавала в пруду и охотно ела кусочки хлеба

В воскресенье, 24 октября, в саду Ивана Фомина у проспекта Просвещения в Петербурге горожане вновь заметили утку со стрелой в голове. Видео с птицей они делились в социальных сетях.

На записи утка плавала в пруду и охотно ела кусочки хлеба, которыми ее подкармливали прохожие. В комментариях к публикации с видео в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" пользователи указали, что если авторы ролика беспокоятся о утке, то не стоит кормить ее хлебом.

Добавим, что подстреленную утку впервые увидели в мае и рассказали об этом в соцсетях. Позже птицу видели в озере на пересечении Садочной и Афанасьевской улиц.

Ранее кряква удивила петербуржцев своим аппетитом. Утка решила пообедать рыбой "приличного размера".

Фото: ВКонтакте / Любимые Коломяги