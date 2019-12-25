Кряква удивила петербуржцев своим аппетитом

Утка решила пообедать рыбой "приличного размера".

В Петербурге кряква удивила горожан своим аппетитом. Петербуржцам удалось запечатлеть утку с добычей в клюве. Кряква решила пообедать рыбой "приличного размера". Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

У меня на глазах ловит у берега приличного такого размера рыбину (рыбина сражается за свою рыбью жизнь изо всех сил) и выходит с ней на берег, отрезая рыбе все пути к отступлению. Чтобы её там с комфортом съесть. автор поста

Кряква – дикая птица из семейства утиных отряда гусеобразных. Чаще всего её можно увидеть у рек или озер. Питается утка растительной пищей (например, ряской или роголистником), мелкими беспозвоночными, насекомыми, моллюсками, мелкой рыбой, ракообразными, головастиками и даже лягушками.

В апреле этого года кряква решила свить гнездо в клумбе около петербургской станции метро.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Suzy Que)