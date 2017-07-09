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Инспекторы ДПС помогли утке с утятами перейти Таллинское шоссе

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Инспекторы временно перекрыли движение и дождались, пока утки дойдут до газона.

В среду, 18 мая, в Красносельском районе Петербурга сотрудники ГИБДД помогли утке и ее утятам перейти шоссе. Инспекторы временно перекрыли движение и дождались, пока утки дойдут до газона. Об этом сообщают в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По словам очевидцев, у развязки с КАД около двух часов дня птица и ее потомство решили перейти на другую сторону дороги. Они добавили, что сначала на дорогу вышла женщина, а позже подъехали полицейские и перекрыли движение. Восемь утят и утка перебрались целыми и невредимыми. 

На записи видно, что после перехода утиное семейство направилось в канаву, которая находится около дороги. 

Ранее мы писали, что в зоопарке в Зеленогорске обнаружены редкие утки без документов. Утки отличаются ярким окрасом.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дорога, кряква, утка, утки, утята, шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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