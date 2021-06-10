В зоопарке в Зеленогорске обнаружены редкие утки без документов

Утки отличаются ярким окрасом.

В зоопарке в Зеленогорске обнаружили редкие уток, которые занесены в Красную книгу РФ. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

Утки-мандаринки находились на территории Зеленогорского парка культуры и отдыха. Птицы исчезают из-за охоты и енотовидных собак, которые разрушают гнезда. В итоге популяция мандаринок сокращается.

У владельца отсутствовало разрешение на содержание редкого вида. В отношении юридического лица составили протокол об административном правонарушении. До вынесения судебного решения птицы останутся у владельца на ответственном хранении.

Ранее петербуржцам объяснили, в каком случае зимой уткам нужна помощь.

Видео и фото: Росприроднадзор по СЗФО