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В зоопарке в Зеленогорске обнаружены редкие утки без документов

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Утки отличаются ярким окрасом.

В зоопарке в Зеленогорске обнаружили редкие уток, которые занесены в Красную книгу РФ. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу. 

Утки-мандаринки находились на территории Зеленогорского парка культуры и отдыха. Птицы исчезают из-за охоты и енотовидных собак, которые разрушают гнезда. В итоге популяция мандаринок сокращается. 

У владельца отсутствовало разрешение на содержание редкого вида. В отношении юридического лица составили протокол об административном правонарушении. До вынесения судебного решения птицы останутся у владельца на ответственном хранении. 

Ранее петербуржцам объяснили, в каком случае зимой уткам нужна помощь. 

Видео и фото: Росприроднадзор по СЗФО

Теги: красная книга, редкие утки, утка мандаринка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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