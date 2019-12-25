Петербуржцам объяснили, в каком случае зимой уткам нужна помощь

Для успешной зимовки уткам необходимо наличие участков открытой воды.

В Комитет по природопользованию поступают обращения жителей, обеспокоенных судьбой уток на открытых водоемах в зимний период. Специалисты разъяснили, в каких случаях птицам нужна помощь.

Как пояснили в комитете, большинство птиц покидает наш регион, но многие из них адаптировались к городской среде и остаются зимовать. Больше всего на миграцию птиц влияет их масштабная подкормка. Утки остаются зимовать в городе вместо того, чтобы покинуть город. Для успешной зимовки уткам необходимо наличие участков открытой воды. Специальных мер по охране данных птиц в зимний период, таких как подкормка, обеспечение незамерзающей полыньи и прочее не требуется. При чрезмерной подкормке утки привыкают к новому питанию и уже не хотят самостоятельно добывать естественную для них еду.

Птице нужна помощь человека только в том случае, если есть явные признаки ранения или повреждения. В этом случае следует обращаться в мобильную экологическую дежурную службу Комитета по телефону 417-59-36.

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