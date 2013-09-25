Волонтеры стали получать больше сообщений о раненных птицах после наступления холодов

Птицы застревают во льдах и не могут выбраться.

Служба спасения животных "Кошкиспас" стала чаще получать сообщения о травмированных птицах с наступлением холодов. Если раньше они терялись на фоне обычных здоровых птиц, то теперь замечать их стало проще.

Звонки о травмированных утиных, оставшихся на льду и в полыньях, посыпались на координатора один за другим, а так как гидрокостюмы были починены к сезону и приведены в боевую готовность, то сезон врасплох не застал. отметили в службе.

За два дня 6 заявок поступило на спасение диких уток и одну домашнюю. Одну из них пытались поймать месяц, однако это стало возможно только потому, что замерз лед. Одну птицу спасти не смогли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что утку со стрелой в голове вновь заметили в саду Ивана Фомина.

Видео и фото: Кошкиспас