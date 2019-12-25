Кряква свила гнездо в клумбе около петербургской станции метро

Как отметил биолог, птица уже насиживает яйца.

В Петербурге утка кряква свила гнездо в клумбе прямо около одной из станций метро. Об этом биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал на своей странице "ВКонтакте".

Как отметил биолог, птица уже насиживает яйца, поэтому он желает удачно ей завершить этот процесс и добраться до водоема.

В природе кряквы обычно устраивают гнезда на земле, недалеко от водоема. Постоянные городские обитатели нередко устраивают гнезда на деревьях, в дуплах. В кладке обычно 7-12 яиц. Самец кряквы в воспитании утят участия не принимает. Утята, как только обсохнут после вылупления, следуют за мамой в ближайший водоем.

Две недели назад в лесах под Петербургом "запели" глухари. Песни этих птиц представляют серию чётких щелчков, за которыми следуют звуки шипения, напоминающие звуки заточки металлического инструмента. Поэтому часть брачной песни глухаря называется "точение".

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков