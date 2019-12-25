В лесах под Петербургом "запели" глухари

Песни этих птиц представляют серию чётких щелчков, за которыми следуют звуки шипения.

В лесах под Петербургом появились глухари. Об этом сообщил автор блога "Каждой твари по паре", биолог Павел Глазков.

В воскресенье Павел сходил на глухариный ток во Всеволожском районе Ленобласти.

Царь-птица наших лесов затоковал, что лично для меня считается полноценным началом весны. Павел Глазков, биолог

Зоолог рассказал, что "песню" глухарей он услышал в начале пятого утра, когда была полная темнота. Песни этих птиц представляют серию чётких щелчков, за которыми следуют звуки шипения, напоминающие звуки заточки металлического инструмента. Поэтому часть брачной песни глухаря называется "точение".

В конце марта в Петербург вернулись пигалицы.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков