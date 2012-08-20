В Петербург вернулись пигалицы

Павел Глазков рассказал, что птиц можно увидеть вдоль дорог, пигалицы размером с голубя, но имеют более высокие ноги.

В Петербурге появились одни из ярких и узнаваемых вестников весны – пигалицы, они же чибисы. Об этом "ВКонтакте" рассказал биолог, автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Павел Глазков рассказал, что птиц можно увидеть вдоль дорог, пигалицы размером с голубя, но имеют более высокие ноги. Сейчас птиц легко распознать по контрастной черно-белой окраске. Если увидеть чибиса вблизи, то можно увидеть "удивительной красоты зеленоватый металлический отлив".

Чибисов легко узнать и по характерному полету. У птиц очень широкие, с квадратными вершинами крылья. В полете они взмахивают своими крыльями неторопливо, редко от чего полет выглядит как бы прерывистым, ученые называют его "рваным".

Грачи прилетели в Петербург в начале марта. Несмотря на то, что грачей считают предвестниками весны, биолог предупредил, что в последние годы грачи вообще не улетают, а зимуют в нашем регионе.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков