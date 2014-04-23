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Грачи прилетели в Петербург в начале марта
Сегодня, 16:32
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nastya960

Грачи прилетели в Петербург в начале марта

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Несмотря на то, что грачей считают предвестниками весны, биолог предупредил, что в последние годы грачи вообще не улетают, а зимуют в нашем регионе.

Прилет грачей традиционно связывают с приближающейся весной. О появлении в Петербурге первых птиц "Невским Новостям" рассказал биолог, кандидат наук Павел Глазков.

Автор канала "Каждой твари по паре" рассказал, что птицы начинают возвращаться в родные края и громко о себе заявляют. Вчера, по его сведениям, в Красном Селе видели стаю из 14 грачей.

Несмотря на то, что грачей считают предвестниками весны, биолог предупредил, что в последние годы грачи вообще не улетают, а зимуют в нашем регионе.

При этом Глазков добавил, что природа понемногу просыпается: вороны вьют гнезда, глухари ищут самок, запели синицы и поползни. 

В Петербурге распустились первые подснежники.

Фото: pixabay

Теги: грачи, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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