В Петербурге распустились первые подснежники

Цветы показались из-под снега в Московском районе.

Накануне жительница Петербурга опубликовала в сети фотографию с первыми подснежниками. Цветы показались из-под снега в Московском районе города.

"С первым днем весны", - подписала снимок женщина.

Интернет-пользователи усомнились в подлинности фотографии. Однако петербурженка подтвердила, что снимок был сделан 1 марта на проспекте Космонавтов.

Ранее биолог рассказал о самых опасных хищниках Петербурга и Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Московский район, Санкт-Петербург / Светлана Косачева