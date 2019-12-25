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В Петербурге распустились первые подснежники
Сегодня, 8:34
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Alena_Zinovieva

В Петербурге распустились первые подснежники

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Цветы показались из-под снега в Московском районе.

Накануне жительница Петербурга опубликовала в сети фотографию с первыми подснежниками. Цветы показались из-под снега в Московском районе города.

"С первым днем весны", - подписала снимок женщина.

Интернет-пользователи усомнились в подлинности фотографии. Однако петербурженка подтвердила, что снимок был сделан 1 марта на проспекте Космонавтов.

Ранее биолог рассказал о самых опасных хищниках Петербурга и Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Московский район, Санкт-Петербург / Светлана Косачева

Теги: весна, подснежники, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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