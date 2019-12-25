Биолог рассказал о самых опасных хищниках Петербурга и Ленобласти

Эксперт составил для Piter.tv своеобразный "топ" среди млекопитающих и птиц нашего региона.

В лесах и заповедниках петербургской агломерации водятся разные виды животных и птиц, среди которых есть и хищные виды. Биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков специально для Piter.tv рассказал о самых главных хищниках нашего региона.

Главный хищник лесов Петербурга и Ленинградской области – бурый медведь, считает Глазков. Особей этого вида обитает до трёх тысяч.

На втором месте после медведей находятся волки, их насчитывается около четырехсот в нашем регионе, отметил биолог.

В нашем регионе обитает обыкновенный волк, но стоит отметить очень любопытный факт, указывает специалист. За последние десять лет в наших краях участились встречи чёрных волков. Они относятся к "обыкновенному" виду, но имеют чёрный окрас. С каждым годом их число увеличивается и уже в этом году только во Всеволожском районе их было около трёх особей. Непонятно, откуда пришёл такой уникальный окрас, но возможно, что он принадлежит к канадской популяции волков, так как в тех краях примерно 20% волков имеют чёрный окрас.

Как волки из Канады добрались до Петербурга? Существует версия, предполагает биолог – особи волков с данным окрасом завозили в Финляндию для увеличения численности, так как на сегодняшний день волки занесены в красную книгу Европы. Переходя через границу, с каждым годом волков с уникальным окрасом становится все больше и в нашем регионе.

На данный момент у волков происходит период продолжения рода. Они больше перемещаются и менее осторожны.

Стоит сказать, что волк является очень осторожным животным и боятся в дикой природе их не стоит, поскольку это именно он боится человека. Вероятность того, что волк может напасть, ничтожно мала, иначе бы грибники в наших лесах постоянно исчезали Павел Глазков

Третье место в символическом "топе" хищников занимает росомаха. Особей росомахи, которые обитают на постоянной основе в наших лесах, пока насчитывается 10, указывает биолог.

На несколько десятков данное количество увеличивается во время холодных зим. Из-за чего это происходит – росомахи спускаются в более южные регионы из Карелии, оказываясь в наших лесах. Уже в этом году численность росомах значительно увеличилась в Ленинградской области. В национальном парке "Ветхий лес" удалось впервые в истории запечатлеть росомаху на видео Павел Глазков

Четвёртое место среди хищных животных наших краёв после медведя, волка и росомахи занимает рысь. Особей этого вида в Ленинградской области обитает около четырёхсот, но они активно продолжают свой род.

Рысь можно встретить даже на границах Петербурга. Интересен факт того, что она занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга, но на территории Ленинградской области охота на рысь разрешена, напоминает Глазков.

Говоря о хищных птицах, первое место занимает беркут. На сегодняшний день известно, что в Ленобласти гнездится порядка десяти пар редчайшей птицы. Беркуты образуют пары на всю жизнь. Данный вид хищных птиц занесён в Красную книгу не только Ленинградской области, но и Российской Федерации, находясь под строгой охраной государства. Беркут способен добывать зайца, лисицу, волка, а также косулю.

Вторым хищником после беркута является орлан-белохвост. По размаху крыльев он превосходит самого сильного и мощного хищника среди птиц. Орлан питается исключительно рыбой, живет преимущественно на берегу Финского залива, но заметить род можно и вдоль Ладожского озера.

На территории Ленинградской области гнездится около тридцати-тридцати пяти пар "искусных ловцов рыб". Как и беркут, орлан-белохвост занесён в красную книгу как Ленинградской области, так и Российской Федерации.

Третьим охотником среди птиц можно назвать ястреба-тетеревятника, популяцию которого можно назвать многочисленной для Ленинградской области. Любопытно, что его можно встретить даже в Петербурге, порядка пяти пар гнездится в городе, однако он занесён в Красную книгу города.

Ястреб-тетеревятник – это та птица, которую жители города часто могут видеть зимой, так как они активно охотятся на голубей и ворон. Хищника можно обнаружить по воплю серых ворон.

Можно выделить ещё одну интересную хищную птицу, которой является скопа. Она обитает в Ленинградской области и даже в черте города на Финском заливе, где гнездится одна пара. На территории Ленинградской области обитает порядка сорока пар, однако скопа занесена в красную книгу Российской Федерации. Ещё одной интереснейшей птицей является сапсан. Как и скопа, сапсан находится в Красной книге Российской Федерации. Крайне редко его можно встретить в Ленинградской области, но иногда его все же можно увидеть в Санкт-Петербурге. Несколько десятков лет назад, сапсан гнездился на крыше Исаакиевского собора и питался голубями. Сейчас сапсан гнездится на главном здании МГУ. Удивительно, но там даже расположили видеокамеру, чтобы наблюдать за развитием птенцов сапсана. Заключительной птицей в списке удивительных, мощных и редких хищников, является змееяд. Специализируется на поедании змей. Птица, как и все предыдущие, занесена в Красную книгу Павел Глазков

Фото: Pixabay

Текст: Елизавета Никитина, Федор Быков / Piter.tv