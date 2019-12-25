В Коломягах пытаются спасти утку с дротиком в голове

Ранее утку уже пытались выловить, однако она улетала от них. Несмотря на дротик в голове, птица спокойно летает и плавает.

Петербуржцы пытаются спасти утку, плавающую с дротиком в голове в Коломягах. Пост с просьбой помочь появился в группе "Любимые Коломяги" во "ВКонтакте".

Одна из женщин написала, что утке можно помочь, выловить ее готовы специальные службы. Но после этого кто-то должен отвезти ее в госпиталь для птиц "Зеленый попугай".

Ранее утку уже пытались выловить, однако она улетала от них. Несмотря на дротик в голове, птица спокойно летает и плавает.

На прошлой неделе в парке "Монрепо" заметили первых птенцов утки гоголь.

Фото: ВКонтакте / Любимые Коломяги"