В парке "Монрепо" заметили первых птенцов утки гоголь

Утка гоголь с первым весенним потомством показалась в парке под Выборгом.

В Выборгском парке "Монрепо" появились первые утята: этой информацией, а также фотографиями весенних выводков поделились работники парка-заповедника. Детеныши оказались птенцами утки гоголь, обычно гнездящейся в дуплах деревьев на большой высоте. Скорее всего, птенцы вылупились не так давно, и летать еще не умеют, поэтому учатся пока ходить, плавать и нырять - за этим занятием их и застали сотрудники парка.

Начало-середина весны - традиционное время для откладывания яиц у птиц. После откладывания около месяца уходит на высиживание и только к концу весны появляются на свет птенцы. На заботы о потомстве уходит остаток весны и первая половина лета.

Парк "Монрепо" открывается для гостей 15 мая. В этот же день с 18 до 21.30 в парке пройдут мероприятия в рамках акции "Ночь в музее".

Фото: парк "Монрепо" в соцсети ВКонтакте