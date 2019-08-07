"Ночь в музее" охватит более 100 мероприятий по всей Ленобласти

Музеи Ленобласти представили свою программу для "Ночи в музее".

15 мая в Ленинградской области пройдет ежегодная акция "Ночь в музее": свои специальные мероприятия, программы, экскурсии, квесты и спектакли гостям представят культурные заведения всего региона, которые будут работать дольше обычного.

В программе приняли участие: Музей "Кобона: Дорога жизни", Музей истории города Шлиссельбурга, Музей-усадьба "Приютино", Тосненский историко-краеведческий музей, Музей "А.В. Суворов в Новой Ладоге", Лодейнопольский историко-краеведческий музей, Подпорожский историко-краеведческий музей, Пикалевский краеведеческий музей, Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей, Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова, Киришский историко-краеведческий музей, Музей истории города Волхова, Музей-усадьба "Суйда", Музей "Домик няни А.С. Пушкина", Музей "Дом станционного смотрителя", Музей-усадьба Рождествено, Лужский историко-краеведческий музей, Музей-усадьбе Н.К. Рериха, Кингисеппский музей, Сланцевский историко-краеведческий музей, Ивангородский музей, Музей "Копорская крепость", Музей-крепость "Корела", Сосновоборский художественный музей современного искусств, Выборгский замок и другие учреждения. С их мероприятиями и временем работы можно ознакомиться по ссылке.

Для Выборгского замка в этом году "Ночь в музее" станет уже десятой по счету.

Фото: Музейное агентство Ленинградской области